Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Военкор Хайруллин: ВСУ намерены подорвать
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Ядерная провокация под Курском? ВСУ могут взорвать "грязную бомбу", предупредил военкор

Военкор Хайруллин: ВСУ намерены подорвать "грязную бомбу" под Курском

Военкор Марат Хайруллин заявил, что ВСУ планируют ядерную провокацию — взрыв "грязной бомбы" под Курском. По данным его источников, удары придутся по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС. Возможность этой атаки ВСУ связывается с очередной попыткой противника прорваться со стороны Глухова в сторону Рыльска.

Сообщается, что специальные боеголовки уже доставлены в Жёлтые Воды Днепропетровской области на "Восточный Горно-обогатительный комбинат".

"На фоне агонии киевского режима и стоящего за ним Запада нужно отнестись серьёзно к такой информации", — написал Хайруллин.

О возможной ядерной эскалации уже высказывался политолог Ростислав Ищенко.

Хайруллин подчеркнул: "Киев уже совершил все возможные провокации. Осталась ядерная эскалация. Дай Бог, чтобы такое не произошло, но лучше быть бдительными и упредить врага".

По его мнению, велика вероятность ударов ВСУ как по Курской, так и по Запорожской АЭС.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy 92 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

Читать полностью
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе

ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.

Читать полностью

Общество

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью
Садальский поздравил с днём рождения актрису Людмилу Хитяеву: роскошная и манкая

Садальский поздравил с днём рождения актрису Людмилу Хитяеву: роскошная и манкая

Станислав Садальский обратился к звезде фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" Людмиле Хитевой, которой исполнилось 94 года.

Читать полностью

Новости