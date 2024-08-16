Ядерная провокация под Курском? ВСУ могут взорвать "грязную бомбу", предупредил военкор

Военкор Марат Хайруллин заявил, что ВСУ планируют ядерную провокацию — взрыв "грязной бомбы" под Курском. По данным его источников, удары придутся по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС. Возможность этой атаки ВСУ связывается с очередной попыткой противника прорваться со стороны Глухова в сторону Рыльска.

Сообщается, что специальные боеголовки уже доставлены в Жёлтые Воды Днепропетровской области на "Восточный Горно-обогатительный комбинат".

"На фоне агонии киевского режима и стоящего за ним Запада нужно отнестись серьёзно к такой информации", — написал Хайруллин.

О возможной ядерной эскалации уже высказывался политолог Ростислав Ищенко.

Хайруллин подчеркнул: "Киев уже совершил все возможные провокации. Осталась ядерная эскалация. Дай Бог, чтобы такое не произошло, но лучше быть бдительными и упредить врага".

По его мнению, велика вероятность ударов ВСУ как по Курской, так и по Запорожской АЭС.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy 92 (Creative Commons Attribution 4.0 International)