ВСУ роют окопы и готовятся к отступлению из-под Херсона и Николаева: что происходит?

ВС Украины готовятся к эвакуации и отходу из 54 населённых пунктов в Херсонской и Николаевской областях, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. По словам подпольщика, поступают сообщения из посёлков вблизи линии соприкосновения (ЛБС) о предстоящей эвакуации.
"Военные экстренно роют окопы и пытаются строить укрепрайоны в тех местах, которые сейчас далеко от ЛБС", — заявил он.
Ранее представители подполья также проинформировали о том, что ВС РФ ударили по ВСУ, готовившимся к отправке под Курск в Кривом Роге. Кроме того, были поражены склад с боеприпасами и состав с военной техникой. Вторые стуки ВКС РФ бьют по критической инфраструктуре в Херсоне. Ударили по объектам в районе Киндийки, взрывы раздались в Днепровском и Корабельном районах. Сообщают, что пожары не утихают, стоит дым с едким запахом, пишет Олег Царёв.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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