Подпольщик Лебедев: в Сумы слетелись журналисты на фоне подготовки атак ВСУ на ЗАЭС и КуАЭС

Множество журналистов Запада прибыли в Сумы и Запорожье на фоне предупреждений о возможной подготовке атак ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Лебедев, координатор подполья в Николаеве.

Ранее агенство, ссылаясь на "источник в силовом ведомстве РФ", передало, что ВС Украины планируют использовать заряды с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для атаки на КуАЭС и ЗАЭС. По словам источника, Киев может целиться в места хранения отработавшего ядерного топлива. Эти действия, по словам Лебедева, являются частью провокации Украины, цель которой — обвинить Москву и показать миру, что РФ якобы не способна обеспечить безопасное управление АЭС.

Координатор также подчеркнул, что МАГАТЭ уже готовит заявление по данному поводу. Он убеждён, что украинская сторона попытается создать ложное впечатление о неспособности РФ контролировать ситуацию на атомных объектах.

По данным ВГА, есть информация о планах боевиков ВСУ нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, а также по объектам в Энергодаре и Курчатове. Подобные сведения ранее опубликовал и военкор Марат Хайруллин.

Фото: commons.wikimedia.org/Ralf1969 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)