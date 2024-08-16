Пушилин обвинил ВСУ в обстрелах из-за неудач на фронте

Глава Донецкой Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о возрастании числа обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Он сообщил об этом в на "России-24".
"Мы фиксируем активизацию противника по гражданским объектам", — отметил Пушилин.
По словам главы ДНР, ВСУ терпят "серьёзный урон" на передовой. Пушилин напомнил, что еженедельно поступают отчёты от МО России об освобождении новых населённых пунктов на территории ДНР. Он подчеркнул, что в ответ на поражения на фронте противник хочет "отыграться" на мирных жителях.
Ранее Пушилин сообщил о последствиях обстрела ТЦ "Галактика". По его данным, 11 человек получили ранения. Обстрел был осуществлён из артиллерии 155-мм калибра и ударными беспилотными аппаратами. Накануне было опубликовано видео у горящего центра в Донецке после удара ВСУ.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Совета Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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