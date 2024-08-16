Украинцы напали на пограничников и сбежали в Румынию: как их поймали

Двое граждан Украины напали на пограничников у Румынии, разоружили патруль и, захватив оружие, скрылись на территории страны. Об этом сообщает PresaSM. Инцидент произошёл на украино-румынской границе, власти Киева уведомили румынскую сторону о произошедшем. Первоначально сообщалось о трёх беглецах, однако подтвержденными оказались двое, третий остался на Украине. Они пересекли границу в районе коммуны Тарна-Маре.
Румынские силовики оперативно развернули операцию по задержанию нарушителей. К границе были направлены силы жандармерии и пограничников, на дорогах у места прорыва установили блокпосты, в поисках задействовали вертолёт полиции. В 15:05 один из подозреваемых был задержан, а около 20:30 — второй.
В ходе операции полиция нашла оружие, похищенное у украинских пограничников. Ружьё, найденное в 600 метрах от границы в направлении Тарна-Маре, оказалось без магазина. На кадрах PresaSM видно, что это был автомат Калашникова.
Фото: commons.wikimedia.org/MB-one (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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