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Богачёв: ВСУ обстреливают авто эвакуирующихся жителей Курской области
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ВСУ атакуют эвакуационные машины в Курской области

Богачёв: ВСУ обстреливают авто эвакуирующихся жителей Курской области

ВС Украины обстреливают автомобили для эвакуации жителей из Суджанского района Курской области. Об этом рассказал глава Александр Богачёв журналистам ТАСС. Он отметил, что людей приходится вывозить в инкассаторских бронемашинах, однако ВСУ активно пытаются их уничтожить.

"ВСУ стараются их уничтожить", — сообщил Богачёв, описывая ситуацию. По его словам, власти и добровольцы продолжают эвакуировать население в периоды затишья.

Богачёв также подчеркнул, что удалось эвакуировать желающих, однако некоторые отказываются покидать дома, несмотря на угрозу. С людьми продолжают разъяснительные беседы, убеждая их уехать.

Ранее сообщалось, что жительница Курской области с первой группой инвалидности Ольга Коваль смогла преодолеть шесть км под обстрелами ВСУ, чтобы добраться до Суджи. В пятницу СК РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма после пропажи 74-летнего пенсионера, которого противник подверг издевательствам в Курской области. На одном из видео украинские националисты, имитируя немецкий акцент и оскорбляя пожилого человека, надели каски с символикой СС.

Фото: commons.wikimedia.org/Arsen Fedosenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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