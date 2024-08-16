ВСУ атакуют эвакуационные машины в Курской области

ВС Украины обстреливают автомобили для эвакуации жителей из Суджанского района Курской области. Об этом рассказал глава Александр Богачёв журналистам ТАСС. Он отметил, что людей приходится вывозить в инкассаторских бронемашинах, однако ВСУ активно пытаются их уничтожить.
"ВСУ стараются их уничтожить", — сообщил Богачёв, описывая ситуацию. По его словам, власти и добровольцы продолжают эвакуировать население в периоды затишья.
Богачёв также подчеркнул, что удалось эвакуировать желающих, однако некоторые отказываются покидать дома, несмотря на угрозу. С людьми продолжают разъяснительные беседы, убеждая их уехать.
Ранее сообщалось, что жительница Курской области с первой группой инвалидности Ольга Коваль смогла преодолеть шесть км под обстрелами ВСУ, чтобы добраться до Суджи. В пятницу СК РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма после пропажи 74-летнего пенсионера, которого противник подверг издевательствам в Курской области. На одном из видео украинские националисты, имитируя немецкий акцент и оскорбляя пожилого человека, надели каски с символикой СС.
Фото: commons.wikimedia.org/Arsen Fedosenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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