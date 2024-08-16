Главком ВСУ Сырский обсудил с генералом ВС США Брауном обстановку на фронте

Главком ВС Украины Александр Сырский провёл переговоры с председателем ОК начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом Сырский написал в Telegram-канале, уточнив, что речь шла о ситуации на фронте и потребностях ВСУ.
"Провёл телефонный разговор с генералом США Чарльзом Брауном", — отметил Сырский. По его словам, он проинформировал генерала об оперативно-стратегической обстановке и обсудил критические потребности ВСУ в вооружении и технике. Обсуждение касалось "всестороннего усиления обороны ВСУ".
Накануне Владимир Зеленский провёл заседание Ставки. На видео заседания с докладом выступил Сырский, рассказав о текущей ситуации в Курской области. Утром 6 августа ВСУ атаковали область. Боевые действия в регионе продолжаются, и 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введён режим КТО. Президент Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ является попыткой затормозить наступление ВС РФ на фронте. Ранее Сырский также заявил о создании военной комендатуры в Курской области.
Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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