ВС Украины начали использовать FPV-дроны, начинённые зажигательными смесями, на соледарском участке, что делает их ещё более опасными, чем дроны с взрывчаткой. Об этом ТАСС рассказал командир добровольческого отряда в составе "Южной" группировки ВС России "Илим".

Командир отметил, что противник достиг успеха в применении этих дронов. Новые зажигательные снаряды на FPV-дронах трудно потушить после разрыва, что создаёт серьёзные угрозы для подразделений ВС РФ. Старший инструктор разведчиков "Харьков" также подчеркнул, что от этих БПЛА сложно увернуться, что делает их особенно опасными.

В ответ на эту угрозу российских бойцов обучают вовремя замечать и сбивать такие дроны. В условиях сложившейся ситуации солдаты обучаются тактике малых мобильных групп, которые успешно захватывают окопы и опорники ВСУ, не попадаясь на глаза вражеской разведке.

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