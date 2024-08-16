ВС Украины начали использовать FPV-дроны, начинённые зажигательными смесями, на соледарском участке, что делает их ещё более опасными, чем дроны с взрывчаткой. Об этом ТАСС рассказал командир добровольческого отряда в составе "Южной" группировки ВС России "Илим".
Командир отметил, что противник достиг успеха в применении этих дронов. Новые зажигательные снаряды на FPV-дронах трудно потушить после разрыва, что создаёт серьёзные угрозы для подразделений ВС РФ. Старший инструктор разведчиков "Харьков" также подчеркнул, что от этих БПЛА сложно увернуться, что делает их особенно опасными.
В ответ на эту угрозу российских бойцов обучают вовремя замечать и сбивать такие дроны. В условиях сложившейся ситуации солдаты обучаются тактике малых мобильных групп, которые успешно захватывают окопы и опорники ВСУ, не попадаясь на глаза вражеской разведке.
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