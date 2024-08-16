Нападение ВС Украины на Курскую область сократило шансы на мирные переговоры, считает ирландский журналист Чей Боуз.

"Атака ВСУ на мирных курян ужесточила отношение Москвы к Киеву. Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из блока НАТО сдвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала СВО", — заявил Боуз.

Журналист также выразил несогласие с мнением советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, который утверждал, что атака на Курск способна улучшить позиции Киева на переговорах с Москвой. Боуз отметил: "Теперь русские говорить не настроены".

Так, 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. По словам начальника ГШ Валерия Герасимова, операция завершится разгромом врага и выходом на государственную границу. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)