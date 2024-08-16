Испания будет продолжать поставки оборонных материалов Украине, сообщил министр Роблес

Глава МО Испании Маргарита Роблес объявила, что правительство продолжит поставлять киевскому режиму оборонные материалы.
"Украина будет пользоваться поддержкой Испании", — подчеркнула Роблес, добавив, что страна отправляет для ВСУ оборонные материалы "очень важного значения".
Обсуждая атаку украинских боевиков на Курскую область, Роблес отметила, что нет данных о применении испанской помощи в этой операции. В то же время она не исключила возможность использования ВСУ предоставленных материалов по их усмотрению.
МО России сообщало, что 6 августа ВСУ пытались продвинуться вглубь Курской области, атаковав позиции ВС РФ у Олешни и Николаево-Дарьино. И 8 августа заявило о боевых действиях в Суджанском и Кореневском районах области, а 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введён режим КТО. Ранее было предсказано, что Украина может столкнуться с дальнейшими территориальными потерями из-за атаки ВСУ под Курском.
Фото: сommons.wikimedia.org/Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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