Героизм под обстрелами: как жительница Курской области с инвалидностью прошла 6 км до спасения

Жительница Курской области Ольга Коваль преодолела шесть км под обстрелами, спасаясь от ВСУ, пишет РБК. Ольга, имеющая I группу инвалидности, рассказала, что когда начался обстрел Суджанского района, она находилась дома. Из-за интенсивных атак ВСУ ей пришлось укрыться в подвале, где она просидела без света, еды и воды.

"Очень сильно стреляли, осколки летели. Я перепугалась: ни воды, ни света. Полезла в подвал, просидела там голодная. Я инвалид: то рука болит, то нога, стало плохо", — вспоминает Ольга.

Она добавила, что удар ВСУ пришёлся по ее дому, разрушив подвал и летнюю кухню, где хранились вещи.

"Они стреляли по окнам, все растаскивали", — поделилась женщина.

Ольга осталась в порванных шлёпках и вынуждена была преодолеть шесть километров до Суджи, где её приютила подруга.

"Подруга приютила, а у нее маленькие дети. Она позвонила, и за мной пришли солдаты и обещали забрать", — рассказала женщина.

Выезда пришлось ждать четыре дня. Сначала её доставили в палаточный лагерь, затем — в один из ПВР, где она нашла себе новую одежду и обувь.

Фото: commons.wikimedia.org/Агарков Сергей (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)