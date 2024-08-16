Поддубный пообещал ликвидацию тем, кто отдал приказ обстрелять ТЦ "Галактика" в Донецке

Военкор Евгений Поддубный заявил в Telegram, что отдавшие и выполнившие приказ атаковать приграничье России и ТЦ "Галактика" в Донецке будут найдены и ликвидированы. Он подчеркнул, что такие преступления не имеют срока давности.

Поддубный отметил, что террор и месть за военные провалы — это "испытанная тактика боевиков". Однако, по его словам, рассчитывать на зеркальный ответ не стоит.

"Подобного ответа не будет. ВС РФ не воюют с мирным населением. Будут проведены поиск и ликвидация тех, кто отдавал и выполнял приказы открыть огонь по людям", — заявил Поддубный.

Напомним, 16 августа ВС Украины ударили по торговому центру "Галактика" в Донецке. По информации Mash, в момент атаки внутри находилось от 100 человек. Опубликованные кадры показывают, как здание ТЦ охвачено огнем, а чёрный дым затянул всё вокруг. Глава ДНР Денис Пушилин позже сообщил, что число пострадавших достигло 11 человек, один подросток в реанимации.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)