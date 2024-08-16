Дарья Морозова: обстрел ВСУ ТЦ "Галактика" в Донецке — умышленный акт геноцида

Обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке ВС Украины (ВСУ), является актом геноцида. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Республики Дарья Морозова в Telegram.

Морозова подчеркнула, что сгоревший торговый центр был одним из крупнейших мест скопления людей в Донецке. Удар по нему был нанесен в обед, когда многие пришли за покупками.

"Это прямой и умышленный акт геноцида. Удар по мирному объекту в момент наибольшего скопления людей, с полным осознанием, что пострадают невинные мирные дети и женщины", — написала Морозова.

Она также сообщила, что уже начала подготовку писем для уполномоченного по правам человека и международных организаций, требуя мер в отношении правительства Украины и осуждения атаки ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела пострадали 11 человек, они в состоянии различной тяжести. По его словам, ВСУ использовали артиллерию 155-мм калибра и дроны для атаки на ТЦ. После удара в сети появилось видео, снятое у горящего ТЦ в Донецке.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)