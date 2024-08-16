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Под Полтавой ВС РФ поражён пункт командования ВСУ, где мог быть главком Сырский
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Под Полтавой ВС РФ ударили по командному пункту: по возможному местонахождению главкома ВСУ Сырского

Под Полтавой ВС РФ поражён пункт командования ВСУ, где мог быть главком Сырский

В Полтавской области Украины был поражён командный пункт, где мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет "Военное дело" со ссылкой на ряд источников. В интернете также появились кадры взрывов после попадания ракеты.

Военные эксперты зафиксировали взрывы в Днепропетровской области, где были уничтожены запасы вооружения Запада, а также пункт дислокации наёмников и боевиков ВСУ. На данный момент официального подтверждения нет.

Напомним, что ранее МО России сообщало об ударе "Искандерами" по командному пункту ВСУ под Харьковом, откуда противник координировал наступательную операцию в Курской области. В результате удара были уничтожены три замначальника Генштаба ВСУ и командующий Нацгвардией Украины Юрий Пивненко.

Тем временем нардеп Украины Марьяна Безуглая уже начала информационный прогрев обвинения Сырского в атаке на Курскую область. Прямо пока не обвиняет, припоминает прошлые грехи, намекая, что командиры десантников вроде Ишкулова были против данной операции, поскольку для их подразделений это обозначало билет в один конец.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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