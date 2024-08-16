В Полтавской области Украины был поражён командный пункт, где мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет "Военное дело" со ссылкой на ряд источников. В интернете также появились кадры взрывов после попадания ракеты.
Военные эксперты зафиксировали взрывы в Днепропетровской области, где были уничтожены запасы вооружения Запада, а также пункт дислокации наёмников и боевиков ВСУ. На данный момент официального подтверждения нет.
Напомним, что ранее МО России сообщало об ударе "Искандерами" по командному пункту ВСУ под Харьковом, откуда противник координировал наступательную операцию в Курской области. В результате удара были уничтожены три замначальника Генштаба ВСУ и командующий Нацгвардией Украины Юрий Пивненко.
Тем временем нардеп Украины Марьяна Безуглая уже начала информационный прогрев обвинения Сырского в атаке на Курскую область. Прямо пока не обвиняет, припоминает прошлые грехи, намекая, что командиры десантников вроде Ишкулова были против данной операции, поскольку для их подразделений это обозначало билет в один конец.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Фермеры Молдавии поставили ультиматум президенту Санду
Ассоциация фермеров Республики Молдова потребовала встречи с президентом Майей Санду в связи с нарастающим кризисом в аграрном хозяйстве. Об этом пишет Noi.md.
Депутат Боля: Санду наверняка проиграет на выборах президента Молдавии
Политический деятель Майя Санду, которая на данный момент занимает пост главы Республики Молдова, с большой вероятностью не сможет одержать победу на октябрьских выборах президента, и ей следует это сделать честно. Такое мнения высказал общероссийскому федеральному информационному телеканалу "Россия 24" депутат парламента Молдавии Василий Боля.
Охлобыстин оценил степень вины Аллы Пугачёвой: "Её иноагентом не признают"
Актёр Иван Охлобыстин рассказал, почему продолжает слушать песни Аллы Пугачёвой.
HeadHunter планирует возобновить выплату дивидендов к концу 2024 года
Компания HeadHunter высказывает надежду на возобновление дивидендных выплат к концу 2024 года, что станет возможным после завершения редомициляции кипрской HeadHunter Group Plc. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков через пресс-службу.