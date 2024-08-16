Эвакуация из Димитрова: Киев ускоряет вывоз населения на фоне усиления боевых действий

Украинские власти проводят эвакуацию Димитрова на подконтрольной Киеву территории Донецкой Республики. Об этом сообщил глава ВГА Юрий Третьяк. По его словам, эвакуация проходит медленнее, чем нужно.
"Люди выезжают, но не так быстро, как того требует ситуация", — передаёт его слова РБК-Украина.
Третьяк также отметил, что планируется завершить эвакуацию до конца августа. Напомним, что об эвакуации было объявлено еще в начале месяца, однако в городе по-прежнему остаются около 20 000 человек.
Кроме того, Киев пытается убедить жителей Красноармейска (ныне Покровска) покинуть дома, однако это не всегда удаётся.
"Есть люди, которые отказываются уезжать", — признал Третьяк.
Ранее МО РФ сообщило об освобождении Сергеевки на красноармейском направлении в ДНР, что позволит ВС РФ усилить давление на ВСУ в Новогродовке. По данным силовых структур, армия РФ выравнивает линию фронта и продвигается широким флангом в направлении больших хабов ВСУ — Красноармейска и Димитрова.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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