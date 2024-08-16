УВКБ ООН: помощь эвакуированным из Курской области оказывают только российские власти

Управление Верховного комиссара по вопросам беженцев ООН УВКБ не принимает участия в оказании помощи эвакуированному населению Курской области, хотя организация осведомлена о ситуации. Об этом заявила представитель УВКБ Ольга Серадо РИА Новости.
"Хотя УВКБ ООН известно об эвакуации из Курска и ЧС в области, национальные власти обеспечивают организацию приёма, регистрацию и общее реагирование", — пояснила Серадо.
Она также отметила, что у УВКБ ООН есть офис в Москве, но организация не имеет постоянного присутствия на границе. Представитель добавила, что УВКБ ООН и партнёрские НПО проводят мероприятия по информированию, психосоциальной поддержке и защите беженцев. С 2022 года прошло 60 визитов в 40 регионах, включая пункты временного размещения (ПВР), где находятся беженцы из Украины.
Серадо подчеркнула, что УВКБ ООН поддерживает связь с партнёрами в России, в том числе с Красным Крестом. Ранее МЧС сообщало, что за сутки из Курской области были эвакуированы более 720 человек, а в 177 пунктах размещения в 14 регионах находятся около 9 500 эвакуированных.
Фото: flickr.com/United States Mission Geneva (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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