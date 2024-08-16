Рейд ВСУ в Курскую область может осложнить мобилизацию в стране, считает полковник Андрей Кошкин. В беседе с "Лентой.ру" он высказался относительно мобилизационного потенциала Украины.

"Дискуссии о демографическом потенциале для ВСУ идут давно. Важным вопросом остаётся, как этот потенциал использовать. Придётся разработать механизмы для постоянного потока контрактников. Закон, который был принят, преподносится западным партнёрам как доказательство, что Украина способна на рейды, и в ответ на это Киев рассчитывает получить больше поддержки", — отметил Кошкин.

Кроме того, современные АЭС, в частности ЗАЭС, стали значительно защищённее. Однако у них по-прежнему остаются уязвимые точки, поражение которых может привести к техногенной катастрофе. Об этом предупредил завкафедрой политанализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, при строительстве Запорожской АЭС использовались самые передовые технологии того времени, что сделало её одной из мощнейших в Европе. Саркофаги реакторов в СССР проектировались с учётом ЧС, падения самолёта. Однако на станции всё же сохранились уязвимые точки: система охлаждения, нарушение работы которой может повлечь серьёзные последствия.

"Хотя реакторы остановлены, нельзя забывать об опасности, исходящей от хранилищ агрессивных жидкостей", — отметил политолог.

Кошкин также подчеркнул, что операторы БПЛА ВСУ целенаправленно стремятся бить в уязвимые точки, что может привести к трагедии. Он указал, что недавний пожар на градирне уже нарушил целостность АЭС. По его мнению, такие атаки можно расценивать как ядерный терроризм.

"От возможной техногенной катастрофы пострадают и другие страны", — заявил эксперт.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)