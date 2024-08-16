Взрывы прогремели в Николаеве: подробности пока не сообщаются

В городе Николаеве на юге Украины раздались взрывы, пишет РБК-Украина. Подробности пока не раскрываются. Примечательно, что в момент взрывов в Николаевской области не ревела воздушная тревога. Кроме того, В Сумы долетел очередной залп от ВКС России — в городе слышны взрывы. С началом боёв в Курской области этому городу стали уделять особое внимание.
"Николаевская область, БПЛА. 16.08 15:40. Каналы противника сообщают о взрыве на восточных окраинах Николаева. В частности, сообщается о достаточно мощном взрыве на военном объекте по производству топлива. Предварительно, удар нанесён БПЛА-камикадзе "Герань", — пишет "Фронтовая птичка".
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