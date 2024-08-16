Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
Shot: житель Донецка призвал Путина забрать Украину после атаки ВСУ на ТЦ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

На фоне полыхающего ТЦ "Галактика" житель Донецка призвал Путина к жёстким мерам против ВСУ

Shot: житель Донецка призвал Путина забрать Украину после атаки ВСУ на ТЦ "Галактика" в ДНР

В соцсетях разлетелось видео: житель Донецка обратился к Владимиру Путину на фоне горящего ТЦ "Галактика", который сегодня, 16 августа, был атакован ВСУ. Мужчина призвал главу государства принять закон, запрещающий брать боевиков противника в плен.

"Много людей сгорело заживо. Дети, женщины кричат, их дети там. Мы спасли сколько смогли. Владимир Владимирович, выпускайте закон, чтобы этих негодяев в плен не брать, пусть сами пеплом горят, раз творят такое", — заявил житель Донецка.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на момент атаки в ТЦ "Галактика" находилось как минимум 100 человек. Предварительно, двое погибли и 11 получили ранения.

"Украину нужно всю забрать, прочистить каждого!", — заключил в порыве эмоций спасавший людей из горящего ТЦ "Галактика" волонтёр. Денис Пушилин сообщил, что ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные продолжают поступать.

Фото: commons.wikimedia.org/MarcusObal (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Подполье сообщает об активизации ВВС Украины под Николаевом

Подполье сообщает об активизации ВВС Украины под Николаевом

Согласно информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым агентству РИА Новости, наблюдается повышенная активность украинских военно-воздушных сил в районе аэродрома Мартыновка, расположенного в Николаевской области.

Читать полностью
Политолог Дудаков: Харрис способна победить на выборах в США

Политолог Дудаков: Харрис способна победить на выборах в США

Политолог Малек Дудаков уверен, что шансы Дональда Трампа и его соперницы Камалы Харрис на победу в выборах президента Америки вполне реальны. В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что списывать со счетов любого из них не стоит, хотя многие уже предрекают исход выборов.

Читать полностью

Общество

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.

Читать полностью
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Читать полностью

Новости