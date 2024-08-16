На фоне полыхающего ТЦ "Галактика" житель Донецка призвал Путина к жёстким мерам против ВСУ

В соцсетях разлетелось видео: житель Донецка обратился к Владимиру Путину на фоне горящего ТЦ "Галактика", который сегодня, 16 августа, был атакован ВСУ. Мужчина призвал главу государства принять закон, запрещающий брать боевиков противника в плен.
"Много людей сгорело заживо. Дети, женщины кричат, их дети там. Мы спасли сколько смогли. Владимир Владимирович, выпускайте закон, чтобы этих негодяев в плен не брать, пусть сами пеплом горят, раз творят такое", — заявил житель Донецка.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на момент атаки в ТЦ "Галактика" находилось как минимум 100 человек. Предварительно, двое погибли и 11 получили ранения.
"Украину нужно всю забрать, прочистить каждого!", — заключил в порыве эмоций спасавший людей из горящего ТЦ "Галактика" волонтёр. Денис Пушилин сообщил, что ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные продолжают поступать.
Фото: commons.wikimedia.org/MarcusObal (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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