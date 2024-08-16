В Петербурге создаётся радиолокационное кольцо для защиты от БПЛА

ВС РФ в Петербурге и Ленинградской области предпринимают меры по усилению защиты города и акватории Финского залива от БПЛА и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов на конференции партии "Единая Россия".
Беглов отметил, что в рамках данной инициативы идёт создание кольца радиолокационных станций для раннего обнаружения угроз с воздуха. В дополнение к этому усиливается система защиты акватории Финского залива, а также наращивается группировка средств для уничтожения дронов и других потенциальных угроз.
Фото: commons.wikimedia.org/Арина Самукова (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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