В Петербурге создаётся радиолокационное кольцо для защиты от БПЛА

ВС РФ в Петербурге и Ленинградской области предпринимают меры по усилению защиты города и акватории Финского залива от БПЛА и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов на конференции партии "Единая Россия".

Беглов отметил, что в рамках данной инициативы идёт создание кольца радиолокационных станций для раннего обнаружения угроз с воздуха. В дополнение к этому усиливается система защиты акватории Финского залива, а также наращивается группировка средств для уничтожения дронов и других потенциальных угроз.

Фото: commons.wikimedia.org/Арина Самукова (Creative Commons Attribution 4.0 International)