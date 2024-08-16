Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
В Санкт-Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива
  1. Главная
  2. Страна

В Петербурге создаётся радиолокационное кольцо для защиты от БПЛА

В Санкт-Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

ВС РФ в Петербурге и Ленинградской области предпринимают меры по усилению защиты города и акватории Финского залива от БПЛА и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов на конференции партии "Единая Россия".

Беглов отметил, что в рамках данной инициативы идёт создание кольца радиолокационных станций для раннего обнаружения угроз с воздуха. В дополнение к этому усиливается система защиты акватории Финского залива, а также наращивается группировка средств для уничтожения дронов и других потенциальных угроз.

Фото: commons.wikimedia.org/Арина Самукова (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане

Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане

Европейские государства в блоке НАТО увеличивают военное присутствие в Тихом океане, стремясь противостоять Поднебесной. Об этом пишет Bloomberg.

Читать полностью
Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией

Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией

Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии с Румынией может провести референдум и спросить о желании такого объединения у ее жителей, заявила РИА Новости глава региона Евгения Гуцул

Читать полностью

Общество

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.

Читать полностью
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Читать полностью

Новости