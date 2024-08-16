Леонков: уничтожение украинских F-16 — ключ к защите от американских ракет JASSM

Для защиты от крылатых ракет ВС США AGM-158 JASSM, которые Штаты могут передать Киеву, ВС России следует сосредоточиться на уничтожении F-16. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков газете "Взгляд".
Леонков отметил, что базовая версия JASSM обладает дальностью 400 км, а модификация JASSM-ER может достигать более 900 км. Эксперт предположил, что США могли "втихую" уже передать ВСУ небольшую партию.
"JASSM совместимы с F-16. Передача истребителей ВВС Украины изначально предполагала использование не только Storm Shadow/SCALP, но и новых ракет. Один F-16 будет нести одну JASSM. Я думаю, за штурвал посадят западного пилота, поскольку специфика применения требует определённого опыта, а украинцы, прошедшие обучение на F-16 экспресс-курсом, могут не справиться", — пояснил Леонков.
Эксперт подчеркнул, что для защиты от таких ракет важно выявлять места базирования F-16. Ракеты JASSM созданы с использованием технологии снижения радиолокационной заметности и оснащены боевой частью WDU-42/B, 109 кг взрывчатого вещества. Ранее стало известно, что первые истребители F-16 на Украине были оснащены ракетами средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder.
Фото: сommons.wikimedia.org/Robert Frola (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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