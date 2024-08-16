Власти Ивано-Франковска усилили мобилизационные меры: в городе появились блокпосты

В Ивано-Франковске на Украине приняты меры по ужесточению мобилизации в связи с отставанием от плана набора в ВСУ. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Марцинкив прокомментировал появление дополнительных блокпостов, на которых работают сотрудники ТЦК, аналога военкоматов на Украине. Он пояснил, что такие меры вызваны потребностью усилить мобилизацию, поскольку показатели по набору остаются плохими.
"Несколько недель так точно будет, учитывая показатели в Ивано-Франковской области. Есть потребность", — отметил мэр, добавив, что власти города не участвуют в действиях сотрудников ТЦК.
Ранее западные регионы Украины, включая Ивано-Франковскую область, стали лидерами по числу уклонистов от мобилизации в 2023-м и первой половине 2024-го, с 33 300 уведомлений о розыске мужчин призывного возраста.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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