Украина восстановила морской экспорт: 64 млн тонн грузов отправлены через порты Чёрного моря

Премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о полном восстановлении морского экспорта после открытия морского коридора, он функционирует после отмены зерновой сделки. В ходе заседания он сообщил, что с открытия коридора в черноморские порты Украины зашли более 2 300 судов, а общий грузооборот составил 64 млн тонн.

Шмыгаль отметил, что объём морских поставок вернулся к уровням до начала боевых действий в феврале 2022-го. Из общего объёма экспортировано 44 млн тонн зерновых культур. В целом, украинские компании увеличили объём поставок за границу на 35% в первом полугодии.

Премьер подчеркнул, что достижение таких результатов стало возможным благодаря трём факторам: действиям сил безопасности в Чёрном море, восстановлению портовой инфраструктуры и инвестициям, а также инициативе по страхованию военных рисков для торговых судов.

В июле СМИ сообщали о том, что Анкара, Румыния и София начали операцию по разминированию участков Чёрного моря для помощи Украине в увеличении объёмов экспорта зерна. Кроме того, в апреле в порт Большой Одессы прибыл первый контейнеровоз из КНР, что стало знаковым событием с начала боёв.

Фото: commons.wikimedia.org/Government of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)