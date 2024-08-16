Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
Премьер Украины Шмыгаль заявил о восстановлении экспорта по морю
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Украина восстановила морской экспорт: 64 млн тонн грузов отправлены через порты Чёрного моря

Премьер Украины Шмыгаль заявил о восстановлении экспорта по морю

Премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о полном восстановлении морского экспорта после открытия морского коридора, он функционирует после отмены зерновой сделки. В ходе заседания он сообщил, что с открытия коридора в черноморские порты Украины зашли более 2 300 судов, а общий грузооборот составил 64 млн тонн.

Шмыгаль отметил, что объём морских поставок вернулся к уровням до начала боевых действий в феврале 2022-го. Из общего объёма экспортировано 44 млн тонн зерновых культур. В целом, украинские компании увеличили объём поставок за границу на 35% в первом полугодии.

Премьер подчеркнул, что достижение таких результатов стало возможным благодаря трём факторам: действиям сил безопасности в Чёрном море, восстановлению портовой инфраструктуры и инвестициям, а также инициативе по страхованию военных рисков для торговых судов.

В июле СМИ сообщали о том, что Анкара, Румыния и София начали операцию по разминированию участков Чёрного моря для помощи Украине в увеличении объёмов экспорта зерна. Кроме того, в апреле в порт Большой Одессы прибыл первый контейнеровоз из КНР, что стало знаковым событием с начала боёв.

Фото: commons.wikimedia.org/Government of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане

Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане

Европейские государства в блоке НАТО увеличивают военное присутствие в Тихом океане, стремясь противостоять Поднебесной. Об этом пишет Bloomberg.

Читать полностью
Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией

Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией

Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии с Румынией может провести референдум и спросить о желании такого объединения у ее жителей, заявила РИА Новости глава региона Евгения Гуцул

Читать полностью

Общество

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.

Читать полностью
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Читать полностью

Новости