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Депутат ГД Колесник: РФ жёстко ответит на атаку ВСУ на ТЦ
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Россия готовит жёсткий ответ на удар ВСУ по ТЦ в Донецке: заявление депутата Колесника

Депутат ГД Колесник: РФ жёстко ответит на атаку ВСУ на ТЦ "Галактика" в Донецке

Депутат Госдумы и член оборонного комитета Андрей Колесник прокомментировал атаку ВС Украины на ТЦ "Галактика" в Донецке. В разговоре с "Лентой.ру" он заявил, что Москва ответит жёстче, чем обычно, поскольку атакована гражданская инфраструктура. Колесник назвал обстрел ТЦ "Галактика" терактом в чистом виде.

Он подчеркнул: "Россия ответит ещё жёстче, чем обычно: по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Это удар чётко по ТЦ, чтобы вызвать панику среди населения".

Депутат также отметил важность выявления причастных к этому удару, заявив, что они должны понести ответственность: "Принимавшие решение и исполнители должны ответить". Колесник добавил, что Следком России займётся расследованием и установлением числа жертв.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по торговому центру "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате разгорелся сильный пожар. Оперативные службы ДНР сообщили о погибших и пострадавших. За день до этого ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. По информации ДНР, Киев применил два кассетных снаряда 155-мм калибра по Петровскому району.

Фото: commons.wikimedia.org/ЛДПР - Liberal Democratic Party of Russia (photo by Alexander Sivov) (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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