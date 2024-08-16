В Донецке горит ТЦ "Галактика" после удара ВСУ: под угрозой сотни жизней, обстрелы продолжаются

В результате удара, нанесённого ВСУ по ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, пострадали семеро, среди них подросток. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, однако информация о раненых продолжает поступать.

ТЦ "Галактика" охвачен огнём. Предварительно, на момент атаки внутри находились от 100 человек. Пожарные продолжают бороться с возгоранием, но работу осложняет тяжёлая оперативная обстановка: обстрелы продолжаются, и в районе активизировались БПЛА ВСУ.

Известно также, что в результате удара ВСУ полностью разрушена квартира в соседнем доме. По последним данным ТАСС, погибших двое. Однако жертв может быть больше, поскольку ТЦ "Галактика" является единственным крупным центром в районе, и там всегда большое скопление людей. Официальных данных о погибших и раненых пока нет.

Следователи СК РФ по ДНР сообщили, что Петровский район за сутки подвергался обстрелам пять раз с использованием артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра. В результате пострадал не только ТЦ "Галактика", но и несколько жилых домов и больница №14. Обстрелы продолжаются.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo/Tech. Sgt. Rey Ramon (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)