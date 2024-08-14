США обеспокоены рисками для Украины из-за атаки на Курскую область — FP

Штаты выразили серьёзную обеспокоенность атакой ВС Украины на Курскую область, сообщает Foreign Policy. Власти Белого дома сомневаются в ясности целей украинской операции, что вызывает опасения относительно последствий для Киева.
В материале FP отмечается: "Нехватка ясности в отношении оперативных целей ВСУ в Курске заставляет чиновников США беспокоиться, что Украина окажется уязвимой перед контрударом ВС России".
Нападение ВСУ на Курскую область произошло утром 6 августа. Украинским боевикам удалось проникнуть на территорию РФ и взять под контроль несколько населённых пунктов. Ранее Foreign Policy сообщал, что атака ВСУ поставила правительство США в неловкое положение. Вашингтон сомневается в успехе киевской операции, но вынужден публично поддерживать ВСУ. Белый дом отверг свою причастность к подготовке атаки ВСУ на Курскую область.
Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила: "Мы определенно не вовлечены в планирование и подготовку данной операции". Белый дом продолжит оказывать военную Украине, но комментировать атаку ВСУ не будет
Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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