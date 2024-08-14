Власти Америки оказались в неловкой ситуации из-за атаки ВСУ на Курскую область, сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на бывших американских чиновников. По данным издания, Вашингтон сомневается в успехе операции Киева, но вынужден публично поддерживать действия ВСУ в российском регионе. Собеседники FP отмечают, что такая ситуация создаёт проблемы американской администрации.

Ранее Штаты воздержались от комментариев по поводу нападения ВСУ на Курскую область, хотя в Белом доме заверили, что продолжат предоставлять военную помощь Киеву. Администрация также подчеркнула непричастность Белого дома к атаке, однако, по данным New Lines ВСУ, могли использовать американское оружие при нападении.

Тем временем генерал Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ в области остановлены. Заходили около 12 000 военных, среди них было много иностранцев. Большая часть живой силы противника уничтожена.

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