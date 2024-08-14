Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
FP: администрация Байдена в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Власти США в затруднении из-за атаки ВСУ на Курскую область: что об этом пишет FP?

FP: администрация Байдена в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область

Власти Америки оказались в неловкой ситуации из-за атаки ВСУ на Курскую область, сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на бывших американских чиновников. По данным издания, Вашингтон сомневается в успехе операции Киева, но вынужден публично поддерживать действия ВСУ в российском регионе. Собеседники FP отмечают, что такая ситуация создаёт проблемы американской администрации.

Ранее Штаты воздержались от комментариев по поводу нападения ВСУ на Курскую область, хотя в Белом доме заверили, что продолжат предоставлять военную помощь Киеву. Администрация также подчеркнула непричастность Белого дома к атаке, однако, по данным New Lines ВСУ, могли использовать американское оружие при нападении.

Тем временем генерал Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ в области остановлены. Заходили около 12 000 военных, среди них было много иностранцев. Большая часть живой силы противника уничтожена.

Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Белый дом осудил подрыв газопровода

Белый дом осудил подрыв газопровода "Северный поток-2"

Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Читать полностью
Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.

Читать полностью

Общество

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.

Читать полностью
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.

Читать полностью

Новости