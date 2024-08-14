США не перекроют военную поддержку Украины, несмотря на атаку ВСУ на Курскую область

Штаты будут продолжать помогать ВСУ, несмотря на атаку украинских боевиков на Курскую область. Об этом заявили в Белом доме. Администрация Байдена подтвердила, что поддержка Киева не прекратится, но отказалась комментировать нападение на российский регион.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон всё ещё уточняет цели атаки на Курскую область. Он воздержался от оценки действий ВСУ в регионе, подчеркнув, что на этот вопрос должны отвечать украинцы. Президент США также высказался по поводу нападения ВСУ на Курскую область, назвав этот шаг "настоящей дилеммой" для Владимира Путина.
Журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших чиновников Америки сообщает: "Бои поставили администрацию США в неловкое положение, ей приходится поддерживать действия ВСУ, несмотря на внутренние сомнения по поводу результата".
Ранее сообщалось об отказе Штатов признавать свою причастность к вторжению ВСУ в Курскую область.
Фото: сommons.wikimedia.org/Chuck Kennedy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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