Командир ВСУ Баранов: новобранцы на фронте теряют сознание и еле ходят

Командир роты 130 батальона ТрО Украины Виктор Баранов резко раскритиковал ТЦК и учебные центры за отправку неподготовленных боевиков на фронт. Об этом пишет ТСН.ua.
"Я не понимаю, зачем ТЦК это делают — дают массу людей. Мне как командиру прислали 45 человек. Из них 10 через три дня отправили в пункт тылового обеспечения. Еле ходят они… У нас был тактический медик: турникет накладывает и теряет сознание. Это без ранения. Для чего проводить такую… не подобрать слов", — возмущался Баранов.
По его словам, военкоматы набирают людей для отчётности, не задумываясь, как они будут действовать на передовой. Он отметил, что на фронт часто попадают люди, физически и психологически не готовые к боям.
Напомним, что в мае на Украине был принят закон об ужесточении мобилизации, и все военнообязанные должны обновить данные в ТЦК. Однако сроки демобилизации не указаны.
Фото: commons.wikimedia.org/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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