Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
Командир роты 130 батальона ТрО ВСУ Баранов: новобранцы теряют сознание и еле ходят
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Командир ВСУ Баранов: новобранцы на фронте теряют сознание и еле ходят

Командир роты 130 батальона ТрО ВСУ Баранов: новобранцы теряют сознание и еле ходят

Командир роты 130 батальона ТрО Украины Виктор Баранов резко раскритиковал ТЦК и учебные центры за отправку неподготовленных боевиков на фронт. Об этом пишет ТСН.ua.

"Я не понимаю, зачем ТЦК это делают — дают массу людей. Мне как командиру прислали 45 человек. Из них 10 через три дня отправили в пункт тылового обеспечения. Еле ходят они… У нас был тактический медик: турникет накладывает и теряет сознание. Это без ранения. Для чего проводить такую… не подобрать слов", — возмущался Баранов.

По его словам, военкоматы набирают людей для отчётности, не задумываясь, как они будут действовать на передовой. Он отметил, что на фронт часто попадают люди, физически и психологически не готовые к боям.

Напомним, что в мае на Украине был принят закон об ужесточении мобилизации, и все военнообязанные должны обновить данные в ТЦК. Однако сроки демобилизации не указаны.

Фото: commons.wikimedia.org/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Белый дом осудил подрыв газопровода

Белый дом осудил подрыв газопровода "Северный поток-2"

Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Читать полностью
Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.

Читать полностью

Общество

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.

Читать полностью
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.

Читать полностью

Новости