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Подпольщик из Николаева Лебедев: Над Одессой поднялся гриб дыма
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Огромный гриб дыма над Одессой: что произошло в районе порта?

Подпольщик из Николаева Лебедев: Над Одессой поднялся гриб дыма

В Одессе после удара ВС России, произошёл мощный взрыв в районе порта, он перешёл в крупный пожар. Над местом взрыва поднялось облако дыма в форме гриба, что напомнило одесситам ядерный взрыв.

"Было громко, — рассказали местные жители. — Мы сидим, а тут гриб в небо поднялся…".

После взрыва над портом навис плотный черный дым. "Горит топливо", — сообщили одесские Telegram-каналы. По данным пророссийских источников, удар был нанесён по складу с боеприпасами.

"Погибло много военных, есть среди них и иностранцы", — сообщил представитель подполья Лебедев.

Тем временем ещё один взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины. Детали выясняются. Воздушная тревога повторно объявлена в Киеве. Удар по порту в Одессе, вероятно, пришёлся по арсеналу противокорабельных ракет Запада, а также пусковых установок, заявили РИАН в пророссийском подполье.

Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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