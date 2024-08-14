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Политолог Марков: Киев хочет использовать Курскую область для давления на Москву
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Почему Украина хочет закрепиться в Курской области для переговоров с Москвой?

Политолог Марков: Киев хочет использовать Курскую область для давления на Москву

Политолог Сергей Марков высказал предположение, что ВСУ попытаются закрепиться в Курской области с целью навязать Москве свои условия мирного соглашения. По его мнению, Киев стремится обернуть против РФ тезис Владимира Путина о "реалиях на земле". Марков считает, что Вашингтон заставит Киев пойти на переговоры с Кремлём.

Сергей Марков уверен, что у Киева есть план по достижению "максимальной победы" в Курской области. О продвижении украинских войск вглубь РФ речи не идёт, подчёркивает политолог.

"Они чувствуют, что мирные переговоры состоятся по двум причинам. Трамп может прийти к власти, но и до его прихода штаб Харрис может потребовать от Киева заключить мирное соглашение", — заявил Марков.

Эксперт отметил, что 83% американцев опасаются, что гибридная война между Россией и Америкой на Украине может перерасти в ядерную.

"В Америке считают, что если конфликт продолжится, люди могут проголосовать за Трампа как за человека мира. Поэтому Киев могут принуждать к заключению мирного соглашения", — пояснил Марков.

Однако условия, на которых Вашингтон заставит Зеленского вступить в переговоры, могут быть жёсткими.

"Это условия Путина. Одна из главных его формул — любое мирное соглашение должно учитывать реалии на земле. То есть если ВС РФ захватили территорию, они не уйдут. Киев хочет взять часть российской территории и заявить: "Тогда за нами остаётся часть РФ", — рассуждает политолог.

Украинцы рассчитывают обменять один метр курской земли на 10-20 харьковской, уверен эксперт. Марков отметил, что назвать план реалистичным тоже нельзя. Москва имеет несколько вариантов действий. Наиболее успешным будет окружение и ликвидация ВСУ, уверен аналитик.

"Если мы не дадим им отступить, то сможем войти в Сумскую область и взять Сумы. Это будет наша полная победа", — пояснил Сергей Марков.

Наименее позитивный исход Марков охарактеризовал как "курские Крынки" или долгие бои за отдельные сёла.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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