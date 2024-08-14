Алаудинов: ВСУ в Курской области не ожидали, что Россия будет сражаться до конца

Командир спецназа "Ахмат", замначальника ГВПУ Минобороны РФ генерал Апти Алаудинов заявил, что ВС Украины не учли готовность ВС России сражаться до конца за Курскую область. Об этом он рассказал в эфире "России-1". Алаудинов отметил, что Украина не предусматривала, что Россия не отступит и будет бороться.
"Этот факт они упустили. И он как раз сыграл на том, что уже растянутые силы и средства ВСУ оказались под ударом большого количества российских подразделений, которые со всех сторон бьют противника, выжигая технику", — сказал он.
По словам Алаудинова, в начале нападения на Курскую область ВСУ заходили в Мартыновку колоннами, каждая насчитывала 10-15 единиц техники.
"Они заезжали, мы их выбиваем. Они напирают и напирают. Дело дошло до того, что где-то "прибегает" машина, пикап или газель, у кого-то отжали", — рассказал генерал-майор.
Он подчеркнул, что у оставшихся в живых боевиков ВСУ уже недостаточно техники, чтобы вернуться домой: "Те, что остались живы, чтобы вернуться на своей технике, у них её уже нет".
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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