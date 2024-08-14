Зеленский: ВСУ достигают стратегических целей в Курской области

Владимир Зеленский заявил о том, что ВС Украины стремятся достичь стратегических целей в Курской области. Он прокомментировал текущие действия ВСУ, отметив, что их продвижение является "хорошим". По словам лидера киевского режима, "стратегическую цель Киев достигает", и ситуация на фронте обсуждалась с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила открыть гуманитарные коридоры в Курской области. Она уточнила, что в правительстве Украины рассматривают проведение "гуманитарных операций" с привлечением ВСУ.
Кроме того, Зеленский попросил Сырского найти ещё людей для наступления на Курскую область: "Посмотрите, если чего-то не хватает, можем предоставить. Может, ещё можем как-то усилить войска на этих направлениях. Обратите внимание".
Это происходит на фоне новостей из украинских СМИ о дефиците медикаментов, крови, о забитых госпиталях в Сумах и соседних областях.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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