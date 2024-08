Штаб Камалы Харрис, вице-президента Америки и кандидата на выборах, может стать "убийцей Украины" из-за напряжённых отношений с Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, в 2022-ом Харрис отклонила просьбу Киева о превентивных санкциях против РФ, что повлияло на решение Москвы. Источник из окружения Джо Байдена отметил, что Харрис упустила несколько возможностей для налаживания отношений с Зеленским, и её неопределенная позиция не сулит киевскому режиму ничего хорошего в случае её победы на выборах.

Бывший нардеп Рады Олег Царёв усомнился в утверждении Дональда Трампа о том, что Харрис посещала РФ до начала СВО на Украине. В Telegram-канале Царёв отметил, что в СМИ нет подтверждений этого факта и предположил, что Трамп мог ошибиться, либо раскрыть секрет соперницы.

Трамп ранее заявил, что Харрис якобы была отправлена предотвратить конфликт, добавив, что при его президентстве Путин "не сделал бы этого". Он также неоднократно утверждал, что способен остановить конфликт на Украине за сутки.

