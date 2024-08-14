Полянский: Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН по атаке на Курскую область

Россия не собирается запрашивать заседание Совбеза ООН в связи с нападением украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщил первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Не на данном этапе", — заявил дипломат, отвечая на вопрос СМИ о возможности обращения в Совбез ООН.
Напомним, 6 августа с утра ВСУ начали наступать с целью захватить территории в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом врага и восстановлением контроля над границей.
По данным МО РФ на 14 августа, ВСУ потеряли до 2 300 военных и 37 танков в ходе боёв на курском направлении. Президент Владимир Путин назвал действия Киева провокацией, осудив неизбирательные обстрелы по гражданским целям, и подчеркнул, что ВСУ получат достойный ответ. В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим КТО.
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