Эстония аннулировала визу учёному из РФ Комлевой, запретив въезд в ЕС на пять лет

Эстонские власти запретили замдиректора по научной работе НИИРК Валентине Комлевой въезд на территорию Евросоюза (ЕС) на срок пять лет. Об этом пишет Baltnews.
Согласно материалу, Таллин аннулировал визу доктора социологических наук без уведомления. Валентина Комлева узнала об этом уже в пути на симпозиум в Словакии, куда она намеревалась попасть через Австрию. Комлева была приглашена в Братиславу для участия в форуме, где она должна была выступить с ключевым докладом. Этот инцидент стал для неё неожиданностью.
Ранее, 1 августа, посол Франции в РФ Пьер Леви сообщил об увеличении сроков выдачи шенгенских виз для россиян и о росте консульского сбора с €80 до €90. Несмотря на ограничения, диппредставительства принимают заявки на визы в соответствии с директивами Европы, что, по словам Леви, остаётся важным фактом.
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Саммит НАТО соберется в Чехии для обсуждения военной помощи Украине
Военный комитет НАТО запланировал встречу на уровне начальников генеральных штабов, которая пройдет в Праге с 13 по 15 сентября. Одним из ключевых вопросов на повестке станет реализация решений, принятых на саммите в США, в частности, обсуждение создания специального командования для координации военной помощи и подготовки украинских военных. Эту информацию распространила пресс-служба альянса.
Президент США объявил о планах на пенсию
Президент США Джо Байден с юмором заявил, что планирует стать блогером после выхода на пенсию. Во время встречи с блогерами он выразил желание присоединиться к их сфере деятельности, отметив, что эта индустрия привлекает больше людей, чем любая другая. Байден также добавил, что у него есть нужные контакты и что он привел блогеров в Белый дом с целью найти себе новое занятие.
В Новгороде планируется строительство Центра имени Валентина Янина: волонтеры приглашаются на раскопки
Новгородский музей-заповедник приглашает всех желающих принять участие в раскопках на Троицком раскопе до конца сезона 2024 года.
Диетолог Редина: людям, страдающим от сахарного диабета не стоит употреблять мед
Диетолог Ольга Редина предостерегла от употребления меда определенными группами людей. В частности, это касается тех, кто страдает сахарным диабетом, так как мед может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови.