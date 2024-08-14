Эстония аннулировала визу учёному из РФ Комлевой, запретив въезд в ЕС на пять лет

Эстонские власти запретили замдиректора по научной работе НИИРК Валентине Комлевой въезд на территорию Евросоюза (ЕС) на срок пять лет. Об этом пишет Baltnews.

Согласно материалу, Таллин аннулировал визу доктора социологических наук без уведомления. Валентина Комлева узнала об этом уже в пути на симпозиум в Словакии, куда она намеревалась попасть через Австрию. Комлева была приглашена в Братиславу для участия в форуме, где она должна была выступить с ключевым докладом. Этот инцидент стал для неё неожиданностью.

Ранее, 1 августа, посол Франции в РФ Пьер Леви сообщил об увеличении сроков выдачи шенгенских виз для россиян и о росте консульского сбора с €80 до €90. Несмотря на ограничения, диппредставительства принимают заявки на визы в соответствии с директивами Европы, что, по словам Леви, остаётся важным фактом.

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