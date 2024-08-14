Удар по военному складу в порту Одессы: ликвидированы ВСУ, среди них есть иностранцы

В результате удара по складу ВСУ в порту Одессы погибли боевики киевского режима, включая иностранных граждан. Об этом РИА Новости рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

"Прилёт в морпорт, по складу. Детонацией многое развалило. Есть погибшие, иностранцы", — заявил Лебедев, уточнив, что удар пришёлся по военному складу и военнослужащим.

Место происшествия было оцеплено СБУ, и доступ туда получили только кареты скорой помощи, добавил Лебедев. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне рёва воздушной тревоги. Российские бойцы регулярно наносят удары по объектам, где располагаются личный состав, иностранные наёмники и техника ВСУ, а также по украинской инфраструктуре в ответ на атаки на гражданские объекты РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Фото: сommons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)