Мать из Тюмени узнала сына на видео с пленным срочником: семья просит помощи у Минобороны

В Тюмени мать узнала своего сына на видеокадрах, где он запечатлён как пленный срочник. Об этом пишет Telegram-канал "Тюмень ЧП".
По словам женщины, её сын попал в плен 6 августа в Курской области, когда начались боевые действия с подразделениями ВСУ. Мать рассказала, что её сына отправили под Курск ещё в марте. Последний раз семья общалась с солдатом 4 августа — он сообщил, что его мобильный могут изъять.
На опубликованном видео военный с завязанными глазами говорит, что хочет быстрее вернуться домой. Семья солдата намерена поехать в Москву и обратиться за помощью к Минобороны РФ. Напомним, 14 августа власти Курской области объявили о продолжении эвакуации из Суджанского района. Глава района Александр Богачёв отметил, что обстановка очень сложная.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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