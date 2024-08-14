Мать из Тюмени узнала сына на видео с пленным срочником: семья просит помощи у Минобороны

В Тюмени мать узнала своего сына на видеокадрах, где он запечатлён как пленный срочник. Об этом пишет Telegram-канал "Тюмень ЧП".

По словам женщины, её сын попал в плен 6 августа в Курской области, когда начались боевые действия с подразделениями ВСУ. Мать рассказала, что её сына отправили под Курск ещё в марте. Последний раз семья общалась с солдатом 4 августа — он сообщил, что его мобильный могут изъять.

На опубликованном видео военный с завязанными глазами говорит, что хочет быстрее вернуться домой. Семья солдата намерена поехать в Москву и обратиться за помощью к Минобороны РФ. Напомним, 14 августа власти Курской области объявили о продолжении эвакуации из Суджанского района. Глава района Александр Богачёв отметил, что обстановка очень сложная.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)