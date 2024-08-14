Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
В Тюмени мать срочника узнала сына на видеозаписи с пленным
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Мать из Тюмени узнала сына на видео с пленным срочником: семья просит помощи у Минобороны

В Тюмени мать срочника узнала сына на видеозаписи с пленным

В Тюмени мать узнала своего сына на видеокадрах, где он запечатлён как пленный срочник. Об этом пишет Telegram-канал "Тюмень ЧП".

По словам женщины, её сын попал в плен 6 августа в Курской области, когда начались боевые действия с подразделениями ВСУ. Мать рассказала, что её сына отправили под Курск ещё в марте. Последний раз семья общалась с солдатом 4 августа — он сообщил, что его мобильный могут изъять.

На опубликованном видео военный с завязанными глазами говорит, что хочет быстрее вернуться домой. Семья солдата намерена поехать в Москву и обратиться за помощью к Минобороны РФ. Напомним, 14 августа власти Курской области объявили о продолжении эвакуации из Суджанского района. Глава района Александр Богачёв отметил, что обстановка очень сложная.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

МИД РФ: Москва обеспокоена визитом Бен-Гвира в мечеть

МИД РФ: Москва обеспокоена визитом Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме

МИД РФ выразил глубокую обеспокоенность по поводу визита министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Читать полностью
ERR: Премьер Эстонии Михал обсудил угрозу РФ в сауне с коллегой из Финляндии Орпо

ERR: Премьер Эстонии Михал обсудил угрозу РФ в сауне с коллегой из Финляндии Орпо

Премьер Эстонии Кристен Михал обсудил вопрос "российской угрозы" с премьером Финляндии Петтери Орпо при посещении бани, пишет ERR. В ходе конференции Михал и Орпо подвели итоги визита эстонского политика, отметив, что обсуждали перспективы военной поддержки ВСУ от обеих стран.

Читать полностью

Общество

Дерматолог Байрамова: автозагар требует тщательного выбора

Дерматолог Байрамова: автозагар требует тщательного выбора

Дерматолог Сабина Байрамова рассказала о преимуществах и недостатках альтернативных методов загара. Она выделила несколько способов: автозагар, бронзатор, моментальный загар и солярий.

Читать полностью
Врач Жемчугов: учителям и медработникам следует пройти вакцинацию от гриппа

Врач Жемчугов: учителям и медработникам следует пройти вакцинацию от гриппа

Иммунолог Владислав Жемчугов поделился мнением о том, что некоторым профессионалам следует незамедлительно пройти вакцинацию от гриппа. Он отметил, что особенно это касается тех, кто по роду своей деятельности постоянно контактирует с большим количеством людей, включая учителей, медработников и работников торговли.

Читать полностью

Новости