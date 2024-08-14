Расследование подрывов на газопроводах "Северный поток" и "СП-2" пока не оказывает влияния на решение правительства ФРГ поддерживать Киев. Об этом сообщил представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

Бюхнер подчеркнул, что расследование теракта проводится в соответствии с законом и процедурами. Он отметил, что процесс контролируется Генпрокуратурой ФРГ, его результаты не повлияют на взаимоотношения с киевским режимом.

Напомним, 14 августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что немецкая генпрокуратура выдала ордер на арест инструктора по дайвингу с Украины, подозреваемого в причастности к подрывам "Северных потоков". Согласно данным корреспондентов, прокуратура также подозревает в причастности ещё двух граждан Украины.

Несмотря на это, прокуроры Германии воздержались от комментариев по данному делу. Сам подозреваемый украинец отрицает свою причастность к терактам. Позже стало известно, что он стремился получить гражданство РФ.

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