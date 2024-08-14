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Депутат Рады Безуглая: экс-главком Залужный был против наступления ВСУ на РФ
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Залужный был против атак ВСУ на территорию России, заявила депутат Рады Безуглая

Депутат Рады Безуглая: экс-главком Залужный был против наступления ВСУ на РФ

Бывший главком ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный не был согласен с проведением наступления на территории России. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По словам Безуглой, Залужный придерживался осторожного подхода к вылазкам ВСУ на российскую территорию, несмотря на политическое давление со стороны Зеленского. В то время как нынешний главком ВСУ Александр Сырский и спецслужбы Украины ещё в 2022-м предлагали начать активные бои на территории России. Однако Залужный категорически возражал против данной идеи.

Кроме того, Безуглая отметила наличие конфликта между Залужным и Сырским по поводу участия десантников ВСУ в контрнаступлении 2023-го. Она подчеркнула, что Сырский получил поддержку руководства Украины для планирования операций в России, что способствовало изменению военной стратегии страны.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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