Залужный был против атак ВСУ на территорию России, заявила депутат Рады Безуглая

Бывший главком ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный не был согласен с проведением наступления на территории России. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.
По словам Безуглой, Залужный придерживался осторожного подхода к вылазкам ВСУ на российскую территорию, несмотря на политическое давление со стороны Зеленского. В то время как нынешний главком ВСУ Александр Сырский и спецслужбы Украины ещё в 2022-м предлагали начать активные бои на территории России. Однако Залужный категорически возражал против данной идеи.
Кроме того, Безуглая отметила наличие конфликта между Залужным и Сырским по поводу участия десантников ВСУ в контрнаступлении 2023-го. Она подчеркнула, что Сырский получил поддержку руководства Украины для планирования операций в России, что способствовало изменению военной стратегии страны.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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