Киев создаёт ложную картину прорыва ВСУ в Курской области, используя "консервы" — военкор Харченко

Интернет-ресурсы Киева создают иллюзию прорыва ВСУ в Курской области, используя ранее снятые видео. Об этом заявил военкор Александр Харченко в Telegram-канале "Свидетели Байрактара".
Харченко отметил, что уже более суток линия фронта в регионе стабильна, и лишь незначительные изменения имеют место. Однако украинские источники создают впечатление о продолжающемся прорыве. В соцсетях Украины пишут о якобы новых занятиях населённых пунктах, поясняет военкор.
По его мнению, власти Киева провели масштабную работу по централизации освещения вторжения ВСУ в Курскую область. Подразделения противника входили и делали фот и видео, которые теперь постепенно выходят по мере необходимости. Это позволяет поддерживать эйфорию среди украинцев и запугивать россиян.
В результате возникают два параллельных измерения: реальная ситуация и медийная картинка. Благодаря централизации инфопотоков, даже в случае отступления ВСУ, в инфополе будет выбрасываться огромное количество ранее не опубликованных материалов, создавая ложное впечатление успеха противника.
Харченко также указал на то, что сейчас идет жестокая психологическая война, которая может негативно сказаться на неподготовленных людях. Он призвал избегать паники и сохранять веру в ВС РФ, подчеркнув важность психологической устойчивости в таких условиях.
Фото: flickr.com/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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