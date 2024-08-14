Украинец осужден в России на семь лет за сбор секретной информации о ВС РФ

Южный окружной военный суд приговорил украинца к семи годам заключения в колонии строгого режима за карты военных объектов ВС РФ и сбор секретной информации. Об этом пишет ТАСС.
Изначально ему предъявили обвинение по статьям 276 УК РФ о шпионаже и 205.4 за участие в террористическом сообществе. Однако позже статьи были переквалифицированы, и украинца признали виновным по статье 205.1 за содействие деятельности террористов.
По версии следователей, осужденный занимался строительным бизнесом в Макеевке и являлся членом одного из запрещённых в РФ террористических сообществ. В свободное время он создавал карты военных объектов РФ и собирал секретную информацию об армии, которую передавал разведке Украины. Обвинение требовало 16 лет колонии строгого режима.
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