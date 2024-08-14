Красов: пленные ВСУ в Курской области могут остаться без права на обмен

Боевики ВСУ, участвовавшие в нападении на Курскую область и попавшие в плен, скорее всего, не будут обменяны. Об этом заявил депутат Андрей Красов "Ленте.ру". Поскольку эти люди совершили преступления против гражданских.

"Их ждёт суд. Если они совершили военные преступления — это одна мера наказания, если нет — другая. Но они незаконно пересекли границу РФ, что уже является преступлением против государства и граждан России. Их действия были направлены против населения, и за это они понесут ответственность по всей строгости закона", — подчеркнул Красов.

По мнению депутата, боевики ВСУ, захваченные в Курской области, не подлежат обмену из-за совершённых преступлений против мирных жителей.

"Они убивали граждан, эвакуировавшихся из зоны боёв, стреляли по храмам, женщинам и детям. Это преступники, а не воины. Их нельзя считать военнопленными," — отметил Красов.

Ранее стало известно, что взятые в плен в Курской области боевики ВСУ на допросе заявили, что были задержаны ФСБ спустя сутки после вторжения в регион России.

Фото: commons.wikimedia.org/Государственная дума (Creative Commons Attribution 4.0 International)