Красов: пленные ВСУ в Курской области могут остаться без права на обмен

Боевики ВСУ, участвовавшие в нападении на Курскую область и попавшие в плен, скорее всего, не будут обменяны. Об этом заявил депутат Андрей Красов "Ленте.ру". Поскольку эти люди совершили преступления против гражданских.
"Их ждёт суд. Если они совершили военные преступления — это одна мера наказания, если нет — другая. Но они незаконно пересекли границу РФ, что уже является преступлением против государства и граждан России. Их действия были направлены против населения, и за это они понесут ответственность по всей строгости закона", — подчеркнул Красов.
По мнению депутата, боевики ВСУ, захваченные в Курской области, не подлежат обмену из-за совершённых преступлений против мирных жителей.
"Они убивали граждан, эвакуировавшихся из зоны боёв, стреляли по храмам, женщинам и детям. Это преступники, а не воины. Их нельзя считать военнопленными," — отметил Красов.
Ранее стало известно, что взятые в плен в Курской области боевики ВСУ на допросе заявили, что были задержаны ФСБ спустя сутки после вторжения в регион России.
Фото: commons.wikimedia.org/Государственная дума (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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