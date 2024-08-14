Политические цели Киева: Подоляк о наступлении ВСУ на Курскую область

Советник ОП Украины Михаил Подоляк раскрыл политические цели атаки ВСУ на Курскую область, избегая упоминания военных задач. Об этом пишет "Страна" в Telegram-канале.

По словам Подоляка, одной из целей нападения является "публичный удар" по президенту Владимиру Путину внутри страны и в международном плане. Он также заявил, что целью является "перенос боёв на территорию России".

Дополнительно Подоляк отметил две дополнительные задачи — отодвинуть артиллерию ВС РФ от украинских границ и перерезать логистику для доставки российских резервов на передовую. При этом советник подчеркнул, что Киев не стремится оккупировать РФ, а целями атак являются только военные объекты, тогда как социальные объекты под контролем ВС РФ, поскольку для Украины "они не представляют ценности".

Ранее командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявил, что его подразделениям удалось получить все данные по операции ВСУ в Курской области. По словам генерала, украинцы планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, однако эта задача провалена.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)