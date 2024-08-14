Бои в Курской области: российские морпехи уничтожили крупные силы ВСУ и технику

Морские пехотинцы ВС РФ успешно уничтожили немало личного состава ВС Украины в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал "Белорусский силовик". Кроме того, российским бойцам удалось ликвидировать 11 единиц техники ВСУ.

По данным автора публикации, основной план противника по быстрому прорыву вглубь России провалился. В настоящее время армия России продолжает уничтожать резервы ВСУ, которые готовились к наступлению долгое время.

Бои в Курской области начались 6 августа. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим КТО. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что войскам противника удалось проникнуть на территорию области на глубину до 12 км с шириной фронта около 40 км.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, проникших в Курскую область в первом эшелоне. По его словам, большая часть территории сейчас перекрыта, идёт активная зачистка.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)