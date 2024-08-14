Украина готовится к эвакуации госструктур из Покровска: прогноз экс-майора ВСУ Лапина

При сохранении текущих темпов наступления ВС РФ государственные органы Украины могут покинуть Покровск в Донецкой Республике. Об этом сообщил майор ВС Украины Игорь Лапин, пишет РИА Новости.
"Если ежедневно будет наблюдаться такое продвижение, в течение недели мы услышим, что из Покровска эвакуировались все госструктуры", — отметил Лапин.
Экс-военный также подчеркнул, что из города придётся уйти сотрудникам прокуратуры, правоохранителям и судьям. Он выразил мнение, что бойцы ВС России смогут не только взять Покровск, но и выйти к административным границам Днепропетровщины.
Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга заявил, что потеря Покровска станет катастрофой для Киева, поскольку это остановит работу металлургической отрасли в стране.
*Включён в список террористов и экстремистов в РФ.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
ARD: подозреваемых в подрыве "Северных потоков" зовут Евгений и Светлана
СМИ ФРГ и телеканал ARD назвали имена двух сообщников инструктора по дайвингу с Украины Владимира Ж., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".
Поддержка евро в Польше стремительно падает
Число сторонников интеграции экономики Польши в еврозону сократилось, что демонстрируют итоги опроса, проведенного Фондом экономической свободы (FWG).
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств по всей РФ
Российский маркетплейс Wildberries отныне продаёт лекарственные средства, предоставляемые непосредственно потребителю без необходимости получения рецепта от медицинского работника, по всей Российской Федерации. Об этом организация информировала агентство РИА Новости.
Лиза Арзамасова рассказала, где она рожала второго ребёнка
Звезда сериала "Папины Дочки" Лиза Арзамасова, которая недавно родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха, рассказала об условиях в родильном отделении.