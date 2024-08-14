Украина готовится к эвакуации госструктур из Покровска: прогноз экс-майора ВСУ Лапина

При сохранении текущих темпов наступления ВС РФ государственные органы Украины могут покинуть Покровск в Донецкой Республике. Об этом сообщил майор ВС Украины Игорь Лапин, пишет РИА Новости.

"Если ежедневно будет наблюдаться такое продвижение, в течение недели мы услышим, что из Покровска эвакуировались все госструктуры", — отметил Лапин.

Экс-военный также подчеркнул, что из города придётся уйти сотрудникам прокуратуры, правоохранителям и судьям. Он выразил мнение, что бойцы ВС России смогут не только взять Покровск, но и выйти к административным границам Днепропетровщины.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга заявил, что потеря Покровска станет катастрофой для Киева, поскольку это остановит работу металлургической отрасли в стране.

*Включён в список террористов и экстремистов в РФ.

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