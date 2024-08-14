Действия мобильных групп ВСУ в Курской области координировались 3 отделом спецслужбы МИ-6 Великобритании, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. Группировка "Север" успешно пресекла прорыв мобильных групп ВСУ вглубь территории России, сообщило МО РФ в среду, 14 августа.

"Введение КТО в приграничных субъектах — профессиональная реакция. После остановки наступления ВСУ важнейшей задачей является нейтрализация новых диверсионных групп. Данные группы координировались МИ-6, третьим отделом. Это подразделение создано в 20-х годах ХХ века для противодействия СССР. Частью работы данного отдела были диверсионные акции, терроризм и саботаж", — заявил Шхагошев.

Депутат сослался на "мониторинг работы спецслужб по разным данным". Он также отметил, что данная структура никогда не учитывала человеческие потери в проводимых операциях.

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