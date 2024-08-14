Международное сообщество, включая правительство Аргентины, должно осудить теракты украинских боевиков в России. Об этом заявил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в газете Diario Popular.

"Ожидаем от международных партнёров, включая Аргентину, реакции на террористические вылазки ВСУ. Безусловное осуждение — общепринятая мировая практика, базирующаяся на выполнении резолюций СБ ООН. Аргентинцы знают, что такое взрывы в городах, несущие разрушения. Не может быть плохих или хороших террористов, вне зависимости от позиции по конфликту", — подчеркнул посол.

Феоктистов связал атаки Киева на Курскую область с "предчувствием поражения на поле боя". Он отметил, что ВСУ намеренно обстреливают кареты скорой помощи, которые вывозят пострадавших. Посол также подчеркнул опасность близости Курской АЭС к местам боёв, что говорит о ядерном терроризме, чреватом технологической катастрофой. Кроме того, Феоктистов указал на расширение географии активности Киева, которая уже за пределами Европы.

"В конце июля повстанцы-туареги совершили теракт в Мали, в результате погибли десятки солдат. Подобное развитие событий заостряет вопрос о рисках расползания неучтённого оружия Запада из зоны конфликта на Украине и его попадания в руки негосударственных субъектов, террористов. Россия не раз предупреждала об этой глобальной опасности, однако молчание Запада порождает у Киева ложное ощущение вседозволенности", — заявил посол.

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