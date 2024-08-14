Обновлённый дрон "Ланцет" теперь оснащён тепловизором: ночные атаки стали реальностью

Барражирующий боеприпас "Ланцет" получил тепловизор, значительно расширяющий его возможности и позволяющий применять БПЛА в ночное время. О нововведении сообщили на форуме "Армия", пишет ТАСС.

"В новой версии ББП "Ланцет" в системе наведения есть тепловизор, что позволяет использовать его и днём, и ночью, лишая врага возможности безопасно действовать в тёмное время суток", — говорится в официальном заявлении.

Также на форуме "Армия-2024" представлено, что обновлённая версия "Ланцета" обладает увеличенной дальностью 70-80 км, что существенно превосходит предыдущие модели.

Стоит отметить, что барражирующий "Ланцет" активно применяется российскими бойцами в зоне спецоперации. На данный момент число подтверждённых ударов "Ланцетами", основанных на опубликованных фото и видео, превышает 2 200 эпизодов.

Фото: сommons.wikimedia.org/Nickel nitride (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)