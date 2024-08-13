Белоруссия ответит на провокации Киева: что известно о недавних инцидентах?

Белоруссия заявила о намерении использовать все ресурсы для защиты от провокаций или вражеских действий. Об этом заявила пресс-служба МИД РБ в ответ на уничтожение белорусскими силовиками (ПВО) беспилотников ВСУ, проникших в воздушное пространство страны.

Напомним, 10 августа президент Александр Лукашенко сообщил, что перехват воздушных целей произошёл 9 августа в 19:04 на высоте 1,5 километра. Он отметил, что часть дронов была уничтожена российскими ПВО под Ярославлем.

Лукашенко также добавил, что правительство Киева осведомлено об ответных мерах Белоруссии на провокации. В интервью 9 августа он успокоил граждан, заявив, что не стоит слишком волноваться о возможности боёв против республики, и подчеркнул: "У нас есть, чем ответить".

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